Телескоп FAST в КНР подтвердил происхождение быстрых радиовсплесков из двойных систем

Фото: english.news.cn

Китайский радиотелескоп FAST подтвердил гипотезу о происхождении быстрых радиовсплесков из двух гравитационно-связанных небесных объектов. Об этом сообщает агентство Xinhua.

С июня 2022 года ученые непрерывно отслеживали повторяющийся быстрый радиовсплеск 20220529, который находился на расстоянии примерно 2,5 миллиарда световых лет. Сперва объект демонстрировал лишь умеренные колебания. Однако в 2023 году был зафиксирован характерный сигнал, указывающий на наличие звезды-компаньона, вращающейся вокруг источника быстрых радиовсплесков.

Отмечается, что чрезвычайно яркие и кратковременные радиоимпульсы происходят в течение считаных миллисекунд, но выпускают огромное количество энергии. Она эквивалентна суммарному солнечному излучению за целую неделю.

Радиотелескоп расположен в провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР. Он имеет зону приема, равную 30 футбольным полям.

