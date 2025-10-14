Ученый Богачев: ослабление магнитного поля в Южной Атлантике связано с различием в осях

Фото: depositphotos/Shad.off

Ослабление магнитного поля Земли в районе Южной Атлантики связано с различием между магнитной и географической осями планеты. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Таким образом он прокомментировал значительное усиление Южно-Атлантической аномалии, на которое ранее обратили внимание специалисты Европейского космического агентства (ЕКА). Эксперты отмечали, что аномалия, представляющая собой слабую область магнитного поля Земли, негативно сказывается на спутниках, пролетающих над данным регионом.

"Из-за того что магнитная ось Земли наклонена к географической, то получается так, что в районе Бразилии магнитное поле как бы сильнее прижато к поверхности Земли, чем в иных регионах. Это называется бразильской аномалией", – пояснил Богачев.

По словам ученого, радиационно опасные области магнитосферы, известные также как радиационные пояса, в этой области находятся ближе к поверхности планеты, что приводит к повышенным радиационным нагрузкам на пролетающие космические аппараты.

При этом изменения размеров этой области связаны с перемещениями магнитных полюсов Земли. В частности, в то время как в районе Бразилии ситуация ухудшается, в Сибири, напротив, становится лучше.

"Так что, как минимум с чисто эгоистической точки зрения, этот эффект для Европы и Азии скорее позитивный", – отметил эксперт.

Для Бразилии данное явление угрозы пока не представляет, продолжил он. Дело в том, что защита от заряженных частиц обеспечивается не только магнитным полем, но и атмосферой, на которую тенденции, описанные ЕКА, влияния не имеют.

Богачев заверил, что атмосфера справится с солнечными вспышками, наблюдаемыми в последние десятилетия, самостоятельно, несмотря на то что в этом необходимости пока нет.

"Ослабление поля пока все-таки достаточно умеренное и в целом прогнозируемое", – указал он.

Согласно словам ученого, это свидетельствует о том, что магнитное поле Земли не остается статичным и подвергается значительным эволюционным изменениям даже за сравнительно короткие периоды времени.

