Европейское космическое агентство сообщило о расширении Южно-Атлантической аномалии

Фото: 123RF/yourapechkin

Европейское космическое агентство зарегистрировало рост Южно-Атлантической аномалии – области со сниженной активностью магнитного поля Земли, сообщает News.ru со ссылкой на сайт организации.

По словам ученых, аномалия с 2014 года расширилась на площадь, составляющую почти половине территории континентальной Европы. Также отмечается неравномерный характер расширения в африканском направлении.

Профессор геомагнетизма Крис Финли обратил внимание на наличие особых процессов, которые вызывают дополнительное ослабление поля в этой области. Это может привести к негативным последствиям. Например, космические аппараты, пролетающие эту зону, подвергаются радиации, что может приводить к техническим сбоям.

Вместе с тем по результатам 11 лет наблюдений ученые обратили внимание, что магнитное поле стало ослабевать и на севере Канады. Кроме того, магнитные поля начали смещаться на запад и восток. Отмечается, что эти процессы могут серьезно влиять на электронную и техническую инфраструктуру по всему миру, а также на летящие на большой высоте самолеты.

