EurekAlert: в космосе произошло самое большое слияние двух черных дыр

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Ученые зафиксировали самое крупное слияние огромных черных дыр в космосе, сообщает телеканал "360" со ссылкой на EurekAlert.

По данным издания, специалисты объединенной научной коллаборации LIGO-Virgo-KAGRA узнали про слияние благодаря обсерваториям, расположенным в американских городах Ханфорд и Ливингстон. В работе исследователи использовали датчики гравитационных волн.

Ученые заметили, что две черные дыры начали вращаться вокруг друг друга с большой скоростью. Их слияние произвело конечную черную дыру, масса которой в 225 раз больше массы Солнца.

За всю историю наблюдений обнаружили около 300 слияний черных дыр. До этого самой массивной была GW190521, масса которой превышает солнечную в 140 раз.

Ранее исследователи обнаружили в созвездии Лебедя в Млечном пути экзопланету Kepler-22b, которая схожа с Землей. Всего ученые проанализировали 517 планет за пределами Солнечной системы. Лишь три их них, включая Kepler-22b, соответствуют критериям потенциальной обитаемости.