11 декабря, 13:02Мэр Москвы
Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ ликвидировали один беспилотник, который летел в сторону Москвы, 11 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.
На месте, куда упали обломки фрагментов БПЛА, задействованы специалисты экстренных служб.
Атаки вражеских дронов на Москву начались вечером 10 декабря. В данный момент число сбитых беспилотников достигло 40.
Из-за этого в аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево вводили временные ограничения. Всего за прошедшую ночь, когда также действовали меры безопасности, столичные воздушные гавани отменили, задержали или перенаправили 133 рейса. В качестве запасного аэродрома рейсы принимал аэропорт Пулково.