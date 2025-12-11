Форма поиска по сайту

11 декабря, 13:13

Политика

Число обращений граждан на прямую линию с Путиным достигло 868 тыс

Фото: kremlin.ru

На прямую линию Владимира Путина поступило 868 981 обращение от граждан, сообщается на странице Кремля в мессенджере MAX.

По данным на 12:00 11 декабря зарегистрировано 347 000 звонков, 210 000 вопросов через MAX, 136 000 СМС-сообщений, 108 000 обращений из соцсетей, 30 000 вопросов с сайта программы, 24 000 ММС-сообщений и 11 000 вопросов через приложение программы.

Прямая линия главы страны состоится 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Мероприятие будет объединено с большой пресс-конференцией.

Прием вопросов начался 4 декабря и продлится до окончания прямой линии. Обращения принимаются через мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы "Москва-путину.рф".

Также текстовые и видеовопросы Путину россияне могут отправить в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" или в чат-боте мессенджера МАХ.

