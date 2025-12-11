11 декабря, 12:09Политика
ВС РФ освободили Лиман в Харьковской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска освободили населенный пункт Лиман в Харьковской области. Сделать это удалось действиями группировки войск "Север", заявило Минобороны РФ.
"Подразделения <...> активными действиями завершили освобождение населенного пункта Лиман Харьковской области", – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее российские военнослужащие освободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. Село под контроль взяли подразделения группировки войск "Восток".
До этого армия Россия за сутки освободила населенные пункты Новоданиловку в Запорожской области и Червоное в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным ведомства, Новоданиловку взяли под контроль подразделения группировки войск "Днепр", а Червоное – подразделения Южной группировки.
