11 декабря, 12:09

ВС РФ освободили Лиман в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Лиман в Харьковской области. Сделать это удалось действиями группировки войск "Север", заявило Минобороны РФ.

"Подразделения <...> активными действиями завершили освобождение населенного пункта Лиман Харьковской области", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее российские военнослужащие освободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. Село под контроль взяли подразделения группировки войск "Восток".

До этого армия Россия за сутки освободила населенные пункты Новоданиловку в Запорожской области и Червоное в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным ведомства, Новоданиловку взяли под контроль подразделения группировки войск "Днепр", а Червоное – подразделения Южной группировки.

Российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов в зоне СВО

Сюжет: Спецоперация на Украине
