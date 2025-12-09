Фото: mil.ru

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, село под контроль взяли подразделения группировки войск "Восток".

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов назвал освобождение Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР) важнейшим этапом в операции по зачистке территории Донбасса от украинских военных. По его словам, в ходе освобождения города российские военные действовали мужественно и отважно.

В настоящее время подразделения ВС РФ продолжают проверять в Красноармейске жилые кварталы и оказывать помощь местным жителям. Кроме того, армия России освободила несколько населенных пунктов, примыкающих к городу с восточной стороны, в том числе Ровное, Рог и Гнатовку.