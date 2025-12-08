ВС РФ поразили объекты энергетики, связанные с ВСУ

Фото: mil.ru

Российская армия нанесла удар по энергетическим и транспортным объектам, которые украинские военные используют в собственных интересах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, были атакованы места предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах. В результате все объекты были поражены.

Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 171 беспилотник самолетного типа.

Ранее российские военнослужащие в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики. Для этого были использованы ракеты "Кинжал" и БПЛА.

По данным Минобороны РФ, армия также атаковала портовую инфраструктуру, которая использовалась в интересах ВСУ. Все цели были достигнуты, а объекты поражены.

