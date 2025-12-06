ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на атаки Украины

Фото: mil.ru

Российские военнослужащие в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар с использованием ракет "Кинжал" и БПЛА по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, ВС РФ атаковали портовую инфраструктуру, которая использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все цели достигнуты, а объекты поражены, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее российские бойцы ударили по военным аэродромам, местам подготовки и запуска беспилотников, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры противника. Также они поразили пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

До этого ВС РФ обнаружили и уничтожили пять пунктов управления вражескими дронами на константиновском направлении.