ВС РФ освободили Червоное в Запорожской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военнослужащие освободили село Червоное в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что подразделения группировки "Восток" продолжили продвигаться в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это и позволило им взять под контроль указанный населенный пункт.
Ранее Владимир Путин получил доклады об освобождении Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Волчанска в Харьковской области. Президенту также доложили о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.
По словам главы государства, ВС РФ наращивают давление на украинские войска по всей линии соприкосновения. Инициатива в зоне боевых действий полностью находится в руках российской армии.
