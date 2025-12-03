Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили село Червоное в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что подразделения группировки "Восток" продолжили продвигаться в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это и позволило им взять под контроль указанный населенный пункт.

Ранее Владимир Путин получил доклады об освобождении Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Волчанска в Харьковской области. Президенту также доложили о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.

По словам главы государства, ВС РФ наращивают давление на украинские войска по всей линии соприкосновения. Инициатива в зоне боевых действий полностью находится в руках российской армии.