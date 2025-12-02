Путин заявил, что Купянск-Узловой будет полностью освобожден через пару дней

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Город Купянск-Узловой в Харьковской области будет полностью освобожден через несколько дней, заявил Владимир Путин.

По его словам, Вооруженные силы России (ВС РФ) контролируют как правый берег, так и левый берег соседнего города Купянска. Кроме того, ВС РФ уже приступили к ликвидации 15 украинских батальонов, заблокированных в левобережной части Купянска, добавил Путин.

Также глава государства прокомментировал сообщения украинских СМИ, что силы киевского режима якобы находятся в Купянске уже несколько дней. Президент подчеркнул, что Киев занимается другими делами, а не вопросами ситуации в зоне боевых действий.

"Вообще такое впечатление, что они живут где-то на другой планете. Да и потом, постоянно находясь в разъездах в процессе выклянчивания денег, здесь, наверное, ему не до текущих дел и в экономике, и тем более на фронте", – прокомментировал Путин.

В это же время РФ готова обеспечить безопасность иностранных журналистов и провести их по всем кварталам в освобожденном Купянске, а также в Красноармейске Донецкой Народной Республики (ДНР), отметил президент.

30 ноября Путин заслушал доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Также российском лидеру доложили о начале боев за город Гуляйполе в Запорожской области. Уточнялось, что боестолкновения идут в северо-восточной части населенного пункта.

Лидер России указывал, что ВС РФ наращивают давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии боевого соприкосновения, а инициатива в зоне СВО полностью находится в руках российской армии.

