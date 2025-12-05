Форма поиска по сайту

05 декабря, 10:42

Город

Семейный клуб СЗАО собрал более 64 тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Участники семейного клуба "Лелека", расположенного в Северо-Западном административном округе (СЗАО) столицы, собрали 64,5 тонны гуманитарной помощи с начала проведения специальной военной операции. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Грузы формируются по заявкам и отправляются как военнослужащим, так и жителям Донбасса, Кубани и Белгородской области.

Как подчеркнула руководитель "Лелеки" Ольга Киселева, поддержка – это не только предметы первой необходимости, но и реабилитационные программы.

"Мы помогаем системно и адресно, понимаем, что наряду с продуктами и вещами важны забота, внимание, развитие талантов детей, психологическая поддержка. Дважды я лично доставляла грузы на территорию Донецкой и Луганской народных республик тем, кто особенно в них нуждается", – отметила Киселева.

Семейный клуб для семей участников СВО проводит мастер-классы, встречи с психологами, предоставляет бесплатные билеты в театры, на городские мероприятия и новогодние программы. Одной из важных задач организации является привлечение подростков в свои ряды. Для этого волонтеры принимают участие в окружных патриотических акциях, тем самым поддерживая интерес молодого поколения к важным общественным инициативам.

На регулярных встречах клуба москвичи плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и собирают тактические браслеты. Подростки также им в этом помогают. Они учатся вырезать контур маскировочной сети и подбирают для нее материалы, визуально похожие на природную или городскую среду. Кроме того, юные участники клуба посещают занятия, где рисуют открытки для военнослужащих со словами поддержки и благодарности.

Гуманитарную помощь клуб принимает по адресу Митинская улица, дом 35. Грузы передают каждый месяц преимущественно в период с 12-го по 21-е число.

Для мирного населения волонтеры собирают одежду, обувь, детские игрушки и книги. Они также отдельно организуют помощь раненым бойцам в госпиталях.

Все вопросы желающие могут задать руководителю семейного клуба по телефону 8 (495) 752-89-53.

Ранее сообщалось, что столичные молодые парламентарии Гагаринского района в этом году совершили 8 гуманитарных рейсов в зону СВО и новые регионы России. Они доставили свыше 10 тонн гуманитарного груза.

В Москве представили программы адаптации для участников СВО

