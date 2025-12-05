Путин и Моди начали переговоры в Нью-Дели

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди начали переговоры в Хайдарабадском дворце – резиденции индийского правительства. Перед этим Моди и Путин пожали друг другу руки и сделали совместное фото.

После переговоров российского лидера и премьера Индии к их встрече присоединятся делегации двух стран.

Моди заявил, что был рад встретиться с Путиным. Он также поприветствовал российскую делегацию, которая вместе с президентом РФ прилетела в Индию. Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил премьера за приглашение.

Премьер Индии отметил, что визит российского лидера имеет историческое значение, так как ровно 25 лет назад Путин впервые посетил страну в качестве президента РФ и изложил основы стратегического партнерства двух государств.

"Для меня лично тоже это важное событие, потому что мы знакомы с вами (с Путиным. – Прим. ред.) 25 лет. <...> Ваша роль с 2000 года свидетельствует о дальновидном и твердом руководстве и о том, как развивать двусторонние отношения. Это хороший пример для других отношений, как индийско-российские отношения развиваются", – добавил Моди.

Он также выразил надежду, что встреча с российским лидером придаст новый импульс экономическому сотрудничеству Москвы и Нью-Дели. В свою очередь, президент РФ обратил внимание на то, что Россия и Индия за последние годы проделали большую работу по развитию отношений.

"По мере развития наших стран, по мере развития экономик наших государств возможности нашего сотрудничества расширяются", – отметил Путин.

Глава государства охарактеризовал отношения Москвы и Нью-Дели в области военно-технического взаимодействия очень доверительными. Российский лидер указал, что сейчас у стран возникают новые направления для сотрудничества, которые связаны с высокими технологиями и искусственным интеллектом, а также с развитием авиации и космоса.

Помимо этого, Путин рассказал, что вечером 4 декабря он обсудил с Моди ситуацию на Украине, а также диалог России и США по вопросу урегулирования украинского конфликта. Этот разговор президент РФ назвал "дружеским, содержательным и полезным". Он также поблагодарил премьера Индии за усилия по достижению мира.

На эту тему высказался и сам Моди, сообщив, что Москва и Нью-Дели постоянно обмениваются мнениями о конфликте на Украине. По его словам, это говорит о глубоком доверии между странами. Он также поддержал позицию по скорейшему достижению мира, призвав работать сообща над этим вопросом.

Путин прилетел 4 декабря в Нью-Дели по приглашению Моди. Президент завершит свой визит в Индии 5 декабря. Российский лидер уже встретился в неформальной обстановке с премьером. Их разговор в формате тет-а-тет продлился 2,5 часа.

Ожидается, что во время российско-индийских переговоров стороны подпишут важные межгосударственные документы и ряд коммерческих соглашений. Также Путин и Моди обсудят сотрудничество стран в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.

