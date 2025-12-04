Путин прилетел в Индию с двухдневным визитом

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным визитом. Кадры распространила пресс-служба Кремля.

Президентский борт приземлился 4 декабря на индийской авиабазе "Палам", которая используется для перелета высших государственных деятелей страны, а также встреч высокопоставленных иностранных гостей.

Путин прибыл в Нью-Дели по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. Визит российского лидера в Индию продлится с 4 по 5 декабря. Сначала он встретится с Моди и проведет закрытую встречу, а уже 5-го числа состоятся официальные российско-индийские переговоры на высшем уровне.

Ожидается, что стороны подпишут важные межгосударственные документы и ряд коммерческих соглашений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал надежду на то, что визит Путина будет таким же успешным, как и прошлогодняя поездка Моди в Москву.

