25 ноября, 12:03

Культура

Москва будет развивать работу в сфере кино с индийскими партнерами

Фото: depositphotos/jag_cz

Московский кинокластер активно развивает работу на международном кинорынке и будет сотрудничать с кинематографистами из других стран, в том числе из Индии, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на генерального директора АНО "Москино" Георгия Прокопова.

По его словам, столица России в этом году подписала соглашения с пятью государствами. В том числе с ведущим индийским агентством Jio Creative Labs.

"Постепенно Московский кинокластер становится центром международной экспертизы и входной точкой для российских и иностранных продакшенов, которые хотят выходить на новые для них рынки", – подчеркнул Прокопов.

Он отметил, что соглашение является логичным продолжением партнерства, которое возникло в этом году на выставке FICCI Frames в Мумбаи. Прокопов также выразил уверенность в том, что благодаря сотрудничеству с Индией в Москве реализуют много крупных проектов.

Ранее сообщалось, что по итогам международного форума "Культура. Медиа. Цифра" кинозавод "Москино" и агентство Jio Creative Labs подписали партнерское соглашение. При участии иностранных партнеров состоялись съемки развлекательного шоу о столице России. В нем снялись индийские блогеры-миллионники Бхавин Бханушал и Арьен Каточа.

