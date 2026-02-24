Berliner Zeitung: Токио не стоит рассчитывать на получение Курильских островов

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Россия окончательно закрыла вопрос с Японией о принадлежности Курильских островов еще в 2020 году, Токио не стоит рассчитывать на получение этих территорий. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на автора немецкой газеты Berliner Zeitung Николаса Бутылина.

Журналист напомнил, что территориальный вопрос между странами особенно активно обсуждался с 2012 по 2019 год. Премьер-министром Японии в этот период был Синдзо Абэ, который встречался с Владимиром Путиным более двух десятков раз.

Однако в 2020 году Россия внесла изменения в конституцию, закрепив запрет на передачу государственных территорий. Таким образом, пишет Бутылин, вопрос Курильских островов "фактически был закрыт", что стало для Токио "серьезным ударом".

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити вновь заявила о намерении заключить мирный договор с Россией, несмотря на тяжелое состояние отношений между странами. Она отмечала, что курс японских властей на разрешение территориальной проблемы остается неизменным.

При этом правительство Японии не впервые выступает за возобновление контактов с Россией для обсуждения накопившихся вопросов. Генсекретарь кабинета министров Минору Кихара среди проблем также выделял организацию поездок на могилы предков на бывших японских территориях и вопросы рыболовства.