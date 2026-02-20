Песков указал на недружественную позицию Токио к Москве

Фото: kremlin.ru

Токио придерживается недружественной позиции в отношении Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал текущее состояние двусторонних отношений после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити вновь заявила, что ее страна по-прежнему намерена заключить мирный договор с Россией.

"В этих условиях вряд ли можно выйти на какие-то договоренности, не меняя модальности наших отношений", – сказал Песков.

Ранее глава японского правительства назвала нынешнюю ситуацию в отношениях между Японией и Россией прискорбной. Она подчеркнула, что спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны вопрос о Курильских островах остается нерешенным.

При этом правительство Японии и до этого выступало за возобновление контактов с Россией, чтобы обсудить накопившиеся вопросы. Генсекретарь кабинета министров Минору Кихара среди проблем выделял организацию поездок на могилы предков на бывших японских территориях и вопросы рыболовства.