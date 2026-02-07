Форма поиска по сайту

Новости

Новости

07 февраля, 07:22

Политика

Япония настроена на заключение мирного договора с Россией

Фото: depositphotos/ruskpp

Правительство Японии продолжает считать приоритетной задачей подписание мирного договора с Россией, несмотря на сложный период в двусторонних отношениях. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити, выступая на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий".

Глава японского правительства назвала нынешнюю ситуацию в отношениях между Японией и Россией прискорбной. Она отметила, что спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны вопрос о Курильских островах остается нерешенным, а мирный договор так и не заключен.

Такаити подтвердила неизменную позицию Токио к приверженности решения этой проблемы.

Ранее японский центр молодежных обменов возобновил отправку исследователей в Россию спустя 5 лет. Программа была заморожена как из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, так и из-за рекомендаций МИД Японии, предостерегавших от поездок в РФ.

