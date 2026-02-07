Япония настроена на заключение мирного договора с Россией

Фото: depositphotos/ruskpp

Правительство Японии продолжает считать приоритетной задачей подписание мирного договора с Россией, несмотря на сложный период в двусторонних отношениях. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити, выступая на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий".

Глава японского правительства назвала нынешнюю ситуацию в отношениях между Японией и Россией прискорбной. Она отметила, что спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны вопрос о Курильских островах остается нерешенным, а мирный договор так и не заключен.

Такаити подтвердила неизменную позицию Токио к приверженности решения этой проблемы.

