Подача тепла восстановлена в 10 домах Иркутской области после аварии

Фото: телеграм-канал "Правительство Иркутской области"

Водоснабжение и подача тепла восстановлены в 10 домах Бодайбо в Иркутской области после коммунальной аварии. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время в городе продолжаются работы по устранению последствий аварии на сетях, восстановление в дома подачи тепла и водоснабжения. На месте ЧП работают заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, представитель Минстроя РФ Кирилл Колмаков и участники опергруппы правительства области.

Четыре котельные были остановлены в Бодайбо из-за коммунальной аварии. Без тепла и воды остались свыше 140 домов и две школы. После случившегося в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня.

Ранее произошло обрушение 5 опор ЛЭП в Мурманской области, которое привело к отключению электроэнергии. В связи с этим был введен режим ЧС. Ситуация осложнялась непогодой и сложным рельефом местности.

На замену обрушившимся опорам были направлены новые конструкции из Ленинградской области и Карелии, а для горожан открыли 19 пунктов временного размещения, где оказывалась помощь, готовилась еда и раздавались продуктовые наборы.

Электричество удалось восстановить спустя 5 дней после установки временных опор ЛЭП. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после ЧП.