25 января, 14:33Происшествия
Режим ЧС ввели в Мурманской области из-за аварии на электросетях
Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Мурманской области"
В Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на электросетях. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Андрей Чибис.
"Для жителей региона введение режима ЧС не влечет изменений в повседневной жизни, но нам это необходимо, чтобы привлекать дополнительную технику и материалы у частных компаний", – сказал глава области.
Чибис подчеркнул, что ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности. Все службы находятся в постоянном взаимодействии.
Для ускорения работ направили дополнительные бригады. Также будет направлена дополнительная спецтехника.
В регионе ранее обрушились пять опор ЛЭП. В результате был введен режим повышенной готовности. В Мурманске и Североморске временно отключали электричество.
Губернатор Мурманской области рассказывал, что восстановление электроснабжения после аварии займет не менее суток. Чибис призвал по возможности ограничить использование электроприборов и техники для снятия дополнительной нагрузки на сети.