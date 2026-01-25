Форма поиска по сайту

25 января, 14:33

Происшествия

Режим ЧС ввели в Мурманской области из-за аварии на электросетях

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Мурманской области"

В Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на электросетях. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Андрей Чибис.

"Для жителей региона введение режима ЧС не влечет изменений в повседневной жизни, но нам это необходимо, чтобы привлекать дополнительную технику и материалы у частных компаний", – сказал глава области.

Чибис подчеркнул, что ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности. Все службы находятся в постоянном взаимодействии.

Для ускорения работ направили дополнительные бригады. Также будет направлена дополнительная спецтехника.

В регионе ранее обрушились пять опор ЛЭП. В результате был введен режим повышенной готовности. В Мурманске и Североморске временно отключали электричество.

Губернатор Мурманской области рассказывал, что восстановление электроснабжения после аварии займет не менее суток. Чибис призвал по возможности ограничить использование электроприборов и техники для снятия дополнительной нагрузки на сети.

