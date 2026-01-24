Восстановление энергоснабжения в Мурманской области займет не менее суток

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Восстановление электроснабжения после аварии в Мурманской области займет не менее суток, написал в своем телеграм-канале глава региона Андрей Чибис.

"Тепло уже подается в дома, котельные работают стабильно. Ресурсоснабжающие организации находятся в постоянном контакте с управляющими компаниями", – написал он.

При этом глава региона призвал по возможности ограничить использование электроприборов и техники для снятия дополнительной нагрузки на сети. В это же время предприниматели и организации подготовили гражданам пункты для зарядки телефонов, а также для доступа к кипятку и разогрева пищи.



Ранее стало известно, что в регионе обрушились пять опор ЛЭП. В результате был введен режим повышенной готовности. В Мурманске и Североморске временно отключали электричество.

Кроме того, без света в Приморье остались свыше тысячи домов частного сектора и 29 многоквартирных домов. Это произошло из-за отключения электричества в результате аварии на ПС "Надеждинская".

