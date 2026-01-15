Более 140 тысяч жителей Запорожской области остались без света

Фото: depositphotos/chungking

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Запорожской области, без нее остаются 144,5 тысячи потребителей. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики.

Причины инцидента в данный момент устанавливаются. Специалисты приступили к поэтапному восстановлению подачи электроэнергии. Свет уже вернулся в дома некоторых жильцов.

"Благодарим энергетиков за оперативную и слаженную работу по восстановлению электроснабжения", – добавили в Минэнерго.

Ранее город Бердянск и Бердянский муниципальный округ в Запорожской области оказались обесточены в результате аварии. Социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания.

За несколько дней до этого более 46 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электричества в результате еще одной аварии. В общей сложности отключение электроснабжения затронуло 117 населенных пунктов.