Бердянск в Запорожской области оказался обесточен из-за аварии

Фото: depositphotos/gyn9037

Город Бердянск и Бердянский муниципальный округ в Запорожской области оказались обесточены в результате аварии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания. В регионе также работают генераторы, которые обеспечивают водоснабжение и функционирование критической инфраструктуры.

Ранее более 46 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электричества в результате еще одной аварии. В общей сложности отключение электроснабжения затронуло 117 населенных пунктов.

Помимо этого, свыше 107 тысяч человек, в том числе более 25 тысяч детей, остались без света в Дагестане из-за неблагоприятных погодных условий. Аварийные отключения электроэнергии произошли в 133 населенных пунктах в 13 муниципальных районах Дагестана.