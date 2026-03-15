15 марта, 12:25
Ликвидированы два из трех очагов возгорания на нефтебазе в пригороде Тихорецка на Кубани
Два из трех очагов возгорания, которые были зафиксированы на нефтебазе в пригороде Тихорецка, ликвидированы. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.
Возгорание на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка было выявлено 15 марта из-за падения фрагментов БПЛА. В результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия задействованы оперативные и специальные службы.
Кроме того, в Тихорецком районе обломки дрона повредили две линии электропередач высокого напряжения. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться после завершения осмотра территории.
Помимо этого, людей эвакуировали в одном из районов Севастополя из-за нейтрализации упавшего украинского БПЛА. Территория была также оцеплена. В ночь на 15 марта над городом было сбито свыше 6 дронов.