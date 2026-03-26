26 марта, 16:45

ЦБ выпустит памятную монету "150-летие Союза театральных деятелей РФ"

Фото: телеграм-канал "Банк России"

Центробанк России анонсировал выпуск памятной серебряной монеты "150-летие Союза театральных деятелей Российской Федерации". Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.

Изделие номиналом 3 рубля поступит в обращение 27 марта. Монета войдет в серию "Исторические события".

Приобрести ее смогут все желающие в АО "Гознак", а также банках, у которых с регулятором есть соглашение о распространении.

До этого ЦБ выпустил в обращение три памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии "Вооруженные силы Российской Федерации". Они посвящены войскам радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Диаметр изделий составил 25 миллиметров. Каждое из них выпущено тиражом 5 тысяч экземпляров.

Главное

