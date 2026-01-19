Банк России выпустит монету к 200-летию со дня рождения писателя Салтыкова-Щедрина

Фото: cbr.ru

Центробанк анонсировал выпуск памятной серебряной монеты номиналом 2 рубля, посвященной 200-летию со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. Она пополнит серию "Выдающиеся личности России" и поступит в обращение 20 января, сообщила пресс-служба регулятора.

Изделие изготовлено из сплава 925 пробы, а общая масса драгоценного металла в нем составила 15,55 грамма. При этом диаметр достигает 33 миллиметров. По краям обеих сторон монеты имеется выступающий кант.

На лицевой стороне изделия выгравирован герб России, а также надписи "Российская Федерация", "Банк России", "2 рубля" и "2026 год". В свою очередь, на оборотной стороне изображены рельефные портрет Салтыкова-Щедрина и фигуры градоначальников города Глупова из его произведения "История одного города". Справа от портрета написано "М. Е. Салтыков-Щедрин", а внизу слева – "1826–1889".

Боковая поверхность монеты имеет рифленую текстуру, а качество исполнения – "пруф". Ее тираж составит 3 тысячи экземпляров.

До этого ЦБ РФ выпустил золотые и серебряные инвестиционные монеты "Георгий Победоносец". Серебряная монета номиналом 3 рубля и золотая монета номиналом 50 рублей поступили в обращение 14 января.

На лицевой стороне монет изображены герб России, номинал, год выпуска, обозначение металла, проба, знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне размещено изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.