04 декабря, 16:52

Культура

Сувенирную банкноту к 100-летию Плисецкой представили в Москве

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Бахрушинский театральный музей и АО "Гознак" представили в Центре театральной истории в Москве сувенирную коллекционную банкноту к 100-летию балерины Майи Плисецкой, передает РИА Новости.

"Ее имя навсегда вписано в историю мирового искусства, и мы гордимся возможностью участвовать в сохранении и увековечении ее памяти, продолжая ее культурную миссию и передавая наследие новым поколениям", – отметила гендиректор музея Кристина Трубинова.

На лицевой стороне банкноты расположен портрет Плисецкой, а ниже – изображение пуантов. Оборотная сторона полностью посвящена "Кармен-сюите".

Купюра изготовлена из банкнотной бумаги из 100% хлопка с включением защитных волокон. Элемент в форме лилии размещен вверху справа на лицевой стороне, также в оформлении банкноты использованы микротексты.

Тираж банкноты составляет 20 тысяч экземпляров, при этом две тысячи из них передаются Бахрушинскому музею. Еще 150 экземпляров переданы в дар Большому театру.

В свою очередь, гендиректор АО "Гознак" Аркадий Трачук отметил, что Плисецкая олицетворяла собой целую эпоху в русском балете. По его словам, тема балета является одной из самых ярких и запоминающихся в изделиях Гознака.

"Несмотря на то что эта банкнота не является платежным средством и ей нельзя расплатиться в магазине, на мой взгляд, она послужит прекрасным подарком и дополнением тематической коллекции для всех почитателей таланта Майи Плисецкой и всех тех, кому близка тема русского балета", – добавил Трачук.

Ранее Банк России анонсировал выпуск памятных монет, которые посвятят мультипликационному сериалу "Фиксики". Они пополнят серию "Российская (советская) мультипликация" и поступят в обращение 5 декабря 2025 года. В коллекцию войдут серебряная монета и монеты из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава.

