Банк России выпустит памятные монеты с "Фиксиками"

Фото: телеграм-канал "Банк России"

Банк России анонсировал выпуск памятных монет, посвященных мультипликационному сериалу "Фиксики". Они пополнят серию "Российская (советская) мультипликация" и поступят в обращение 5 декабря 2025 года, сообщил регулятор.

В коллекцию войдут серебряная монета номиналом 3 рубля, а также монеты из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава номиналом 25 рублей.

В частности, монета из серебра получит круглую форму диаметром 39 миллиметров. Она будет содержать 31,1 грамма чистого драгоценного металла 925-й пробы. Тираж этой монеты составит 7 тысяч экземпляров, каждый из которых будет изготовлен качеством "пруф".

На лицевой стороне можно будет увидеть рельефный Государственный герб России, а также обязательные надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал "3 рубля" и год выпуска – 2025-й. Также на монете укажут символ серебра (Ag), пробу сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и массу чистого металла. На оборотной стороне будет нанесено цветное изображение персонажей мультсериала с надписью "Фиксики".

Памятные монеты из недрагоценных металлов планируется выпустить в двух вариантах. Они тоже будут круглыми, а их диаметр составит 27 миллиметров. Тираж монеты, которую будут изготавливать из стали с никелевым покрытием, составит 850 тысяч экземпляров, а из медно-никелевого сплава с цветным покрытием – 150 тысяч экземпляров.

На лицевой стороне обоих типов монет разместят те же изображения и надписи, что и на серебряной. Однако их номинал составит 25 рублей. На оборотной стороне монеты из стали с никелевым покрытием появятся герои мультфильма, а на монете из медно-никелевого сплава эти же персонажи будут выполнены в цвете.

Как напомнили в Центробанке, выпускаемая монета является законным платежным средством на всей территории страны и обязательна к приему по номинальной стоимости без ограничений.

17 ноября ЦБ выпустил памятную серебряную монету в серии "Космос" в честь 50-летия посадки космических аппаратов на Венеру. Ее номинал составил 3 рубля.

До этого в обращение поступила инвестиционная золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 10 тысяч рублей. Она имеет форму круга диаметром 100 миллиметров. Масса драгоценного металла в чистоте составила 1 000 граммов, проба – 999.