ЦБ выпустит золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 10 тысяч рублей

Фото: cbr.ru

Центральный Банк России выпустит 28 октября в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец", сообщается на сайте регулятора.

Номинал монеты составит 10 тысяч рублей. Она будет иметь форму круга диаметром 100 миллиметров. Масса драгоценного металла в чистоте составит 1 000 граммов, проба – 999.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба РФ, надписи: "Российская федерация" и "Банк России", номинал монеты и дата – 2025 год, а также обозначение металла по периодической системе элементов.

На оборотной стороне монеты – рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Тираж – до 0,1 тысячи штук.

Ранее регулятор выпустил серебряную монету в честь 150-летия тенниса в России. На одной из сторон можно увидеть рельефное изображение скрещенных теннисных ракеток и золотого объемного мяча, расположенного на фоне теннисной сетки. Вверху написано "Теннис в России", а внизу – "150 лет".

