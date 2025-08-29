ЦБ выпустит памятные монеты в честь российских спортивных клубов

Фото: телеграм-канал "Банк России"

Центробанк России 1 сентября выпустит в обращение памятные монеты серии "Российский спорт", посвященные спортивным клубам "Динамо", ЦСКА, "Локомотив", "Спартак" и "Трудовые резервы", сообщает пресс-служба регулятора.

Монеты выполнят из медно-никелевого сплава, они будут иметь номинал 25 рублей. На лицевой стороне поместят изображение герба России, надпись "Российская Федерация", знак монетного двора, год выпуска, номинал, а также подпись "Банк России".

Оборотная сторона монет будет отличаться в зависимости от клуба. На монете "Динамо" разместят цветное изображение символики физкультурно-спортивного общества, а сверху – рельефную надпись "Динамо". Аналогично этому надписи и символика будут на монетах "Локомотив" и "Спартак".

У монет ЦСКА и "Трудовые резервы" отдельной рельефной надписи не будет – только цветная символика с названиями клуба и общества соответственно. Тираж монет – 50 тысяч штук каждая.

Ранее Центробанк выпустил в обращение памятную монету "Хоккей" серии "Российский спорт". Тираж составил 3 тысячи штук. Номинал серебряной монеты – 3 рубля. Она имеет форму круга диаметром 39 миллиметров, а на оборотной стороне расположены рельефные изображения борющихся за шайбу хоккеистов и вратаря.

