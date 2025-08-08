ЦБ выпустит памятную монету "Хоккей"

Фото: cbr.ru

Центробанк России 11 августа выпустит в обращение памятную монету "Хоккей" серии "Российский спорт". Тираж составит 3 тысячи штук, сообщила пресс-служба регулятора.

"История хоккея с шайбой в России началась в декабре 1946 года, когда был разыгран первый чемпионат СССР. Сегодня в стране действуют три профессиональные хоккейные лиги и одна молодежная", – говорится в сообщении.

Номинал памятной серебряной монеты – 3 рубля. Она имеет форму круга диаметром 39 миллиметров, а с лицевой и оборотной сторон по окружности имеется выступающий кант.

Кроме того, на оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения борющихся за шайбу хоккеистов и вратаря на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения ворот. Вверху справа расположена надпись: "Хоккей".

Ранее Банк России выпустил памятную монету номиналом 10 рублей, посвященную Смоленской области. Она вошла в серию "Российская Федерация". Тираж монеты составил миллион штук. Экземпляры изготовлены из недрагоценных металлов.

На боковую рифленую поверхность монеты были нанесены три надписи "Десять рублей". На лицевой стороне по окружности – надписи "Банк России" и "2025".