Центробанк выпустит памятную монету, посвященную Смоленской области

Фото: cbr.ru

Центробанк выпустит памятную монету номиналом 10 рублей, посвященную Смоленской области. Она войдет в серию "Российская Федерация", сообщается на сайте регулятора.

Монета диаметром 27 миллиметров поступит в обращение 5 августа. Тираж составит миллион штук. Экземпляры изготовят из недрагоценных металлов. На лицевой и обратной сторонах по всей окружности будет заметен выступающий бортик.

На боковую рифленую поверхность нанесут три надписи "Десять рублей". На лицевой стороне по окружности монеты расположат надписи "Банк России" и "2025". Внешний диск украсят изображениями ветвей лавра и дуба.

"В центре диска расположены число "10" и надпись "Рублей" под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "Руб", наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты", – говорится в сообщении.

Помимо этого, снизу диска появится товарный знак Московского монетного двора, а на обратную сторону монеты поместят изображение герба Смоленской области. Также рельефные надписи "Российская Федерация" и "Смоленская область" появятся на кольце по окружности.

Ранее Банк России анонсировал выпуск памятных серебряных монет, посвященных российским футбольным клубам. В текущем году в обращении должны появиться монеты в честь петербургского "Зенита" и столичного "Локомотива", а в 2026 году регулятор подготовит монеты, посвященные еще двум московским клубам – ЦСКА и "Спартак".