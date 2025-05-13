Депутат Гусев предложил обновить дизайн 100-рублевой банкноты

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Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей с учетом новых регионов. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение он направил главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной и призвал постепенно менять денежные знаки.

По словам парламентария, на обратной стороне 100-рублевой банкноты образца 2022 года показана карта России без присоединенных субъектов, куда входят Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Ранее Центробанк начал разрабатывать обновленный дизайн банкноты номиналом 500 рублей, а в следующем году будет идти работа над купюрами 10 и 50 рублей. Регулятор намерен также выпустить банкноту номиналом 1 000 рублей до конца этого года.

Как рассказал директор департамента наличного денежного обращения ЦБ Василий Прокофьев, на новых банкнотах могут изобразить флаг России. Добавление нового элемента в дизайн купюр равносильно изменению визуального оформления всего денежного знака, отметил представитель регулятора.

