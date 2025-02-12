Центробанку предложили вернуть на купюры российский флаг

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Председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной предложили вернуть на купюры российский флаг как один из главных государственных символов страны, пишет РИА Новости.

Инициатором выступил Институт социально-экономического анализа и программ развития. Как отметил в своем предложении директор учреждения Андрей Шуриков, денежные знаки обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, переходя из рук в руки по всей территории страны.

По его мнению, наличие двух главных государственных символов (первый государственный герб РФ. – Прим. ред.) на денежных купюрах будет способствовать развитию патриотического самосознания граждан.

Кроме того, Шуриков обратил внимание, что банкноты являются не только платежным средством, но и выполняют своего рода функцию паспорта страны, который отражает ее культурные особенности, обычаи и историю. Именно поэтому содержание нанесенных изображений имеет столь большое значение, подчеркнул он.

Также Шуриков уточнил, что нанесение изображений государственных флагов на денежных знаках страны является стандартной международной практикой. Например, согласно информации из открытых источников, изображение государственного флага можно увидеть на купюрах Албании, Аргентины, Алжира, Бангладеш, Бахрейна, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Индонезии, Мексики, Нигерии и ряда других стран.

Шуриков напомнил, что на российских банкнотах 1992, 1993 и 1994 годов выпуска уже изображали государственный флаг.

Между тем Центральный банк России принял решение о возобновлении выпуска бумажных купюр номиналом 5 и 10 рублей наряду с монетами в 2022 году. Это было связано с тем, что россияне стали охотнее пользоваться бумажными деньгами после улучшения их качества, объяснили в регуляторе.

Представители Банка России обратили внимание, что в нулевые годы банкноты 5 и 10 рублей пользовались у граждан большой популярностью. Однако их главная проблема заключалась в том, что они быстро изнашивались. Теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы.

