ЦБ: россияне стали охотнее пользоваться бумажными деньгами

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Центральный банк (ЦБ) России объяснил причину возобновления выпуска бумажных купюр номиналом в 5 и 10 рублей наряду с монетами в 2022 году. Это решение было связано с тем, что россияне стали охотнее пользоваться бумажными деньгами после улучшения их качества, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Представители Банка России обратили внимание, что в нулевые годы банкноты 5 и 10 рублей пользовались у граждан большой популярностью. Однако их главная проблема заключалась в том, что они быстро изнашивались. В связи с этим их было решено постепенно заменить на более долговечные монеты.

"Со временем ситуация изменилась. Люди сейчас охотнее пользуются бумажными деньгами – они занимают меньше места в кошельке и, в отличие от монет, не оседают в копилках. В 2022 году Банк России возобновил печать банкнот. Теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы", – рассказали в ЦБ.

При этом печать бумажных банкнот оказалась более выгодной, чем чеканка монет, отметили в регуляторе.

Вместе с тем планируется, что к концу 2025 года в России выйдет новая купюра номиналом 1 000 рублей. Онлайн-голосование за символы для оборотной стороны этой банкноты проводилось в конце прошлого года. Гражданам предлагалось выбрать один символ из 25 представленных. В опросе победил современный российский скоростной теплоход на подводных крыльях "Метеор".