Центробанк перенес срок выпуска обновленных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей

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Центральный банк РФ отложил выпуск обновленных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей на 2028 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные регулятора.

До этого говорилось, что новая версия указанных купюр выйдет до 2025 года.

"В связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделали более открытой процедуру выбора символов, сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот оставшихся номиналов (10, 50 и 500 рублей) сдвигаются", – объяснили в Банке России.

Ранее почти 400 тысяч россиян приняли участие в голосовании за новый дизайн купюры номиналом 1 000 рублей. По данным ЦБ, фаворитом голосования сейчас является скоростной пассажирский теплоход "Метеор".

Новая купюра должна появиться в обращении в конце 2025 года, сообщил зампред Банка России Сергей Белов. По его словам, предстоит большая и длительная работа, которая обычно занимает примерно год.

