Почти 400 тыс россиян проголосовали за новый дизайн купюры в 1 000 рублей

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Почти 400 тысяч россиян приняли участие в голосовании за новый дизайн купюры номиналом 1 000 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный Банк России.

По данным ЦБ, фаворитом голосования сейчас является скоростной пассажирский теплоход "Метеор".

Россияне смогут проголосовать за понравившийся символ до 12:00 12 декабря.

Ранее зампред ЦБ РФ Сергей Белов сообщил, что новая купюра появится в обращении в конце 2025 года. По словам Белова, предстоит большая и длительная работа, которая обычно занимает примерно год.