11 декабря, 08:24Общество
Почти 400 тыс россиян проголосовали за новый дизайн купюры в 1 000 рублей
Фото: cbr.ru
Почти 400 тысяч россиян приняли участие в голосовании за новый дизайн купюры номиналом 1 000 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный Банк России.
По данным ЦБ, фаворитом голосования сейчас является скоростной пассажирский теплоход "Метеор".
Россияне смогут проголосовать за понравившийся символ до 12:00 12 декабря.
Ранее зампред ЦБ РФ Сергей Белов сообщил, что новая купюра появится в обращении в конце 2025 года. По словам Белова, предстоит большая и длительная работа, которая обычно занимает примерно год.
В России запущены в обращение новые банкноты номиналом 5 тысяч рублей