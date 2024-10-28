Выпуск обновленной купюры 500 рублей перенесли на неопределенный срок

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Выпуск обновленной 500-рублевой купюры был перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Согласно планам модернизации банкнотного ряда 1997 года, Центробанк должен был выпустить модернизированную банкноту номиналом в 500 рублей с достопримечательностями Северо-Кавказского федерального округа в текущем году. Однако теперь в регуляторе сообщают, что выпуска купюры в 2024 году точно не будет.

"В этом году мы должны обсудить с экспертами Консультативного совета и жителями нашей страны символы для банкноты 1 000 рублей и приступить к разработке ее дизайна. Дальше перейдем к банкнотам других номиналов – 500, 50 и 10", – сообщили в ЦБ.

К купюрам меньших номиналов планируется применить такой же подход, что и к тысячной. В связи с этим график выхода банкнот смещается по времени.

Для выбора достопримечательностей на обновленных купюрах используют народное голосование.

Центробанк России проведет онлайн-голосование для выбора символов новой банкноты в 1 000 рублей.

Денежный знак украсят достопримечательности Приволжского федерального округа, сначала их отберут эксперты, а уже в конце ноября представят окончательный список для жителей страны. При этом лицевая сторона с видами Нижнего Новгорода останется прежней.

В октябре банкноты номиналом 5 тысяч рублей начали появляться в обращении в регионах России, включая Алтайский и Пермский край. Вместе с тем наиболее массово купюры начнут появляться в обращении с ноября или декабря 2024 года, так как финансовым организациям нужно время для технических работ по настройке банкоматов.