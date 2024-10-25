Новые банкноты номиналом 5 тысяч рублей появились в российских регионах

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Банкноты номиналом 5 тысяч рублей начали появляться в обращении в регионах России, включая Алтайский и Пермский край, пишет РИА Новости со ссылкой на местные отделения Центробанка.

"Они запущены в обращение. Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми. Это не быстрый процесс", – рассказала эксперт барнаульского отделения Банка России Юлия Лужнова.

В другом отделении уточнили, что банкноты наиболее массово начнут появляться в обращении с ноября или декабря 2024 года, так как финансовым организациям нужно время для технических работ по настройке банкоматов и других устройств для работы с новыми деньгами.

При этом эксперт призвала россиян не покупать новые банкноты, так как это не памятные купюры, а обычная, хоть и модернизированная, валюта. Старые банкноты остаются законным средством для платежа, однако они будут выводиться из оборота естественным путем – из-за износа и загрязнения.

Ожидается, что модернизация до 2025 года ожидает и другие банкноты образца 1997 года, включая 10, 50, 500 и 1 000 рублей.

На новой купюре номиналом 5 тысяч рублей осталась прежняя цветовая гамма, но вместо Хабаровска теперь изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. На лицевой стороне отображена стела "Европа – Азия", а на обороте – памятник "Сказ об Урале" в Челябинске и стела "66-я параллель" на Полярном круге в Салехарде.

