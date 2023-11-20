ЦБ РФ не планирует добавлять на 100-рублевую купюру очертания новых регионов

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Центробанк России пока не планирует добавлять на обновленную 100-рублевую купюру очертания четырех новых регионов РФ, пишет издание "Инфо24" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках. На выпущенной в 2023 году банкноте имеется карта России, однако на ней нет новых российских территорий.

В ЦБ РФ объяснили, что дизайн купюры был разработан еще в 2021 году, однако речи о ее модернизации пока не идет.



Референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России прошли осенью 2022 года. Договоры о принятии новых территорий в состав РФ были подписаны 30 сентября 2022 года.

В октябре 2023 года Центробанк представил новые банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей.

Однако позже священник РПЦ, блогер и телеведущий Павел Островский возмутился отсутствием креста на куполе здания, изображенного на тысячной купюре. Он заявил, что на банкноте минарет изображен с полумесяцем, а нанесенное изображение церкви якобы без креста.

В свою очередь, зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал, что на новой купюре нет креста, поскольку его нет и в реальности.

Однако 18 октября Банк России остановил выпуск банкноты, чтобы доработать дизайн. В широкое обращение она так и не поступила. Предполагается, что его покажут уже в следующем году.

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