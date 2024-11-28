ЦБ показал варианты обновленной банкноты номиналом 1 000 рублей

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Центральный Банк России представил 25 вариантов, которые могут лечь в основу обновленной купюры номиналом 1 000 рублей. Об этом сообщает РБК.

Изображение, которое поместят на обратную сторону, будет выбрано голосованием. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, символы на банкноте "должны объединять, а не порождать споры".

"Поэтому приняли достаточно сложное для нас решение: сделать шаг назад и разработать дизайн оборотной стороны заново", – сказала глава регулятора.

На новой купюре может быть изображено:



здание Вятского художественного музея в Кирове;

главный корпус Казанского федерального университета;

усадьба в Лермонтовском музее-заповеднике "Тарханы" в Пензенской области;

музей-усадьба П. И. Чайковского в Воткинске в Удмуртии;

Дворец земледельцев в Казани;

дом-памятник И. А. Гончарову в Ульяновске;

Жигулевская ГЭС на Волге в Самарской области;

международный аэропорт Гагарин в Саратове;

музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи в Саранске;

музей народного творчества в Пензе;

музейно-выставочный центр "Самара космическая";

памятник Салавату Юлаеву в Уфе;

Монумент Матери-покровительнице в Чебоксарах;

Монумент Славы в Самаре;

музей-заповедник А. С. Пушкина "Болдино";

музей истории Оренбурга;

музей покорителей космоса имени Юрия Гагарина в Саратовской области;

изображение старинной парусной волжской баржи;

здание Пермского краеведческого музея;

президентский мост через Волгу в Ульяновске;

центр семьи "Казан" в Казани.



Объекты выбирали на основе рекомендаций, предоставленных региональными экспертными группами, а затем – с учетом мнений членов консультативного совета, уточнила Набиуллина.

При этом лицевая сторона банкноты не будет изменена. На ней останутся изображения Нижнего Новгорода. На каждой купюре используется три группы изображений, напомнил зампред ЦБ Сергей Белов.

"Это объекты первого плана, и они действительно должны быть узнаваемые, содержать какие-то мелкие детали и задавать тему. Объекты второго плана будут поддерживать основную тему, дополнять ее, создавать общий фон банкноты. И объекты третьего плана — это микроузоры, микрорисунки, они будут раскрывать основную тему", – отметил Белов.

Он обозначил целью голосования выбрать сразу несколько символов для многоплановой композиции. Все они пройдут экспертизу юристов по вопросу авторских прав.

По окончанию планировки изображения дизайн утвердит совет директоров ЦБ. Презентация банкноты может состояться во второй половине 2025 года.

Голосование продлится с 10:00 29 ноября до 12:00 12 декабря. Принять участие смогут все желающие, однако отдать голос можно будет за один вариант.

Между тем в 2023 году ЦБ представил новую купюру номиналом 1 000. Для оформления обновленных купюр использовались достопримечательности федеральных округов. 1 000 рублей посвятили Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

Позже священник РПЦ, блогер и телеведущий Павел Островский возмутился отсутствием креста на куполе здания, изображенного на новой тысячной купюре. Он заявил, что на банкноте минарет изображен с полумесяцем, а нанесенное изображение церкви якобы без креста.

В свою очередь, зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал, что на новой купюре нет креста, поскольку его нет и в реальности.

Спустя несколько дней Банк России остановил выпуск обновленной банкноты.