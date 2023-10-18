ЦБ РФ приостановил выпуск обновленной банкноты в 1 000 рублей

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Банк России остановил выпуск обновленной банкноты номиналом 1 000 рублей, чтобы доработать дизайн купюры. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

"В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила", – отметили в Центробанке.

ЦБ РФ представил новые купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей в понедельник, 16 октября. Для оформления обновленных купюр использовались достопримечательности федеральных округов. 1 000 рублей посвятили Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, 5 000 рублей – Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. При этом цветовая гамма купюр была сохранена.

Позже священник РПЦ, блогер и телеведущий Павел Островский возмутился отсутствием креста на куполе здания, изображенного на новой тысячной купюре. Он заявил, что на банкноте минарет изображен с полумесяцем, а нанесенное изображение церкви якобы без креста.

В свою очередь, зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал, что на новой купюре номиналом 1 000 рублей нет креста на куполе здания около Казанского кремля, поскольку его нет и в реальности. В связи с этим нет проблем с изображением на новой банкноте.

Банк России представил новые купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей