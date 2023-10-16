Банк России не планирует выпуск 10-тысячных купюр

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России не планирует в ближайшее время выпускать купюры номиналом 10 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на зампреда ЦБ Сергей Белова сообщает ТАСС.

"В основных направлениях денежного развития до конца 2025 года выпуск банкнот номиналом 10 тысяч рублей не предусмотрен", – отметил он.

По словам Белова, этот вопрос не стоит в сегодняшней повестке. Точно также ЦБ РФ не планирует менять монетный ряд.

Ранее Банк России ввел в обращение новые купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей. Обе банкноты сохранили свои цветовые палитры, однако дизайн и степени защиты были усилены.

Банкнота в 1 000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На ней также изображены достопримечательности Казани и Уфы.

Купюру номиналом 5 000 рублей посвятили Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На банкноте также размещены известные места Челябинска и Салехарда.

Купюры номиналом 5 и 10 рублей начали поступать в оборот в Москве и Подмосковье