Россиянам посоветовали коллекционировать старые купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Купюры номиналом в 1 000 и 5 000 рублей старого образца можно отложить в коллекцию. Об этом Москве 24 рассказал председатель Союза бонистов России, кандидат исторических наук Александр Баранов.

Ранее новые банкноты номиналом в 1 000 и 5 000 рублей представили в Центрбанке РФ. Тематика изображений на них изменилась, но цветовая гамма осталась прежней. В частности, для оформления тысячерублевой купюры использовали достопримечательности из Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа, а для пятитысячной – Екатеринбурга и Уральского федерального округа. Их образцы 1997 года останутся в ходу наравне с новыми банкнотами. Последние станут постепенно поступать в оборот.

По словам Баранова, на фоне выпуска новых тысячерублевых и пятитысячных купюр можно сохранить несколько "старых" экземпляров. Речь идет в первую очередь про банкноты из стартовой серии 1997 года, которые дошли до сегодняшнего дня в идеальном состоянии.

"Стартовая серия – это две буквы "а" в начале номера банкноты. То же самое справедливо и для модификаций 2001 и 2004 годов: если и откладывать себе в коллекцию, то лучше всего в идеальном состоянии, как будто бы только из пачки", – отметил специалист.

Эксперт пояснил, что на цену коллекционной купюры влияет степень редкости, спрос среди бонистов, а также ее состояние.





Александр Баранов Председатель Союза бонистов России, кандидат исторических наук Например банкноты 1995 года, те же 500 000 рублей, равные современным 500. Сегодня в идеальном состоянии такая купюра может стоить 50-70 тысяч рублей. Дело в том, что перед деноминацией они были в обращении не более полугода. Деньги по тем временам были приличные, потому все побежали их менять. Из-за этого их осталось мало.

В 2022 году в Банке России представили новую купюру номиналом в 100 рублей. Изображения на ней посвящены Москве и Центральному федеральному округу. На банкноте имеются рельефные метки для людей со слабым зрением, а также QR-код, ведущий на страницу ЦБ, где можно узнать о художественном оформлении и признаках подлинности купюр.

