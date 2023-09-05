В ЦБ рассказали о дизайне и видах защиты новых сторублевых банкнот

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Новая сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Центробанк.

Отмечается, что на лицевой стороне купюры изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. В них художники зашифровали год выхода банкноты в обращение: часы показывают 20 часов 22 минуты. На обратной стороне купюры – Ржевский мемориал советскому солдату на фоне панорамы музея-заповедника "Куликово поле".

В кредитной организации добавили, что у новой банкноты есть рельефные метки, они помогут людям с ослабленным зрением определить номинал. Помимо этого, на каждой купюре размещен QR-код, который ведет на страницу ЦБ. На ней желающие могут ознакомиться с подробностями о художественном оформлении и признаках подлинности.

Еще одной особенностью купюры является более высокая устойчивость к загрязнениям, добавили в сообщении. При помощи ламинирования она лучше обрабатывается банкоматами и другими счетными устройствами.

Уточняется, что подобные банкноты уже поступили в оборот в Тверской и Ярославской областях, Хабаровском крае. Скоро ими смогут воспользоваться жители всех регионов РФ.

Ранее эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота предупредил, что новые банкноты номиналом 100 рублей, которые очень скоро появятся в Московском регионе, банкоматы могут просто не принять. Эксперт предположил, что в случае возникновения массовых проблем, связанных с новой банкнотой, Центробанк узнает об этом и предложит свои меры, направленные на их решение.

До этого Банк России сообщал, что в Москве и Подмосковье в обороте начали появляться купюры номиналом 5 и 10 рублей. В ЦБ РФ подчеркнули, что новые банкноты не станут заменой монетам того же номинала.

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