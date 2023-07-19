Эксперт назвал проблему, с которой можно столкнуться из-за ввода новой 100-рублевой купюры

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Новые банкноты номиналом 100 рублей, которые очень скоро появятся в Московском регионе, банкоматы могут просто не принять, заявил эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Осенью прошлого года в Ассоциации банков России отмечали, что новые купюры смогут принимать только 20% банкоматов Москвы и Подмосковья, напомнил он. Однако за прошедший период кредитные организации смогли настроить ряд аппаратов на прием новых денег.

Например, Сбербанк сделал это еще в прошлом году, заявив, что порядка 95% банкоматов смогут принимать новые купюры. Тем не менее проблема с внесением новых 100 рублей все же может возникнуть, добавил Бархота.

"Могут быть отдельные проблемы с внесением новых 100-рублевых купюр. Но решить их можно: банкоматы, как правило, находятся рядом с отделениями, и в случае необходимости можно будет в кассе снять или внести на карту нужные купюры. То есть у потребителя всегда есть запасной вариант", – сказал он.

Эксперт предположил, что в случае возникновения массовых проблем, связанных с новой банкнотой, Центробанк РФ узнает об этом и предложит свои меры, направленные на их решение. Либо выход новых купюр можно отсрочить на какой-то срок, резюмировал он.

Ранее Банк России сообщал, что в Москве и Подмосковье в обороте начали появляться купюры номиналом 5 и 10 рублей. В ЦБ РФ подчеркнули, что новые банкноты не станут заменой монетам того же номинала. Находиться в обращении будут два вида наличных средств.

До этого купюры номиналом 5 и 10 рублей печатались в 2000-х годах. Их решили заменить на монеты из-за быстрого изнашивания.



Купюры номиналом 5 и 10 рублей начали поступать в оборот в Москве и Подмосковье