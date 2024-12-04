В ВТБ заявили о падении доли наличных сбережений у россиян

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Статистика ЦБ показала, что россияне хранят около 15,92 триллиона рублей на руках в виде наличных. Как отметил зампред ВТБ Георгий Горшков, это число составило минимум доли наличности в сбережениях за шесть лет замеров, причем показатель продолжает падать.

"Беспрецедентно высокий уровень ставок повлиял и на структуру накоплений россиян. По нашей оценке, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%", – приводит его слова РБК.

Статистика рассчитывалась без учета страховых резервов и накоплений, а также без остатков на специальных счетах эскроу. При учете этих ограничений данные ЦБ показывают, что основная доля активов населения (58,8%) размещена в банках в России и за рубежом, на счетах и депозитах.

Еще 13,5%, приходится на вложения в акции и паи, в том числе иностранных фондов, 8,3% "портфеля" домохозяйств – наличная иностранная валюта, а 4% – вложено в облигации.

По прогнозу ВТБ, до конца 2024 года около 350 миллиардов рублей граждан России перейдут на банковские счета и депозиты из наличной формы. На 1 ноября средства населения в банках достигли 52,86 триллиона рублей, следуя из расчетов ЦБ, эта цифра выросла на 17,7% с начала 2024-го. ВТБ, в свою очередь, прогнозирует, что по итогам года рынок розничных пассивов в России достигнет 56,4 триллиона рублей и покажет рост на уровне 26%.

Сокращение доли наличных денег в экономике России спрогнозировал ранее министр финансов Антон Силуанов. При этом он отметил, что такой формат не исчезнет совсем. По его словам, министерство финансов старается постепенно переводить операции в безналичный формат для повышения прозрачности экономики.

Между тем на сегодняшний день только 10% платежей в России совершается с помощью бумажных денег. В таких условиях вопрос о целесообразности наличного денежного оборота становится более актуальным.