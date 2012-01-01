Экономист Бадалов назвал главную опасность отказа России от наличных денег

В России к 2030 году может начаться дискуссия о необходимости существования бумажных денег, заявили в Гознаке. Последние несколько лет доля наличных платежей стремительно сокращается – все чаще люди отдают предпочтение цифровым и банковским картам. Насколько возможен полный отказ от налички и к чему он приведет, разбиралась Москва 24.

Больше никаких купюр?

На сегодняшний день только 10% платежей в России совершается с помощью бумажных денег, заявил директор НИИ Гознак Георгий Корнилов в ходе форума "Платежный бизнес и денежное обращение – 2024". В таких условиях вопрос о целесообразности наличного денежного оборота становится более актуальным, добавил он.

В целом с января этого года россияне вернули в банки больше полутриллиона бумажных рублей, рассказал экономический обозреватель телеканала Москва 24 Константин Цыганков. Во многом это связано с инфляцией: из-за роста цен, а также повышения ставок по вкладам в банках до 20% годовых держать деньги в наличном виде становится невыгодно, отметил он.

Гораздо более привлекательны для жителей страны расчеты в цифровом формате, добавил Цыганков. По его словам, оплата картой теперь доступна практически везде, и, даже если у продавца нет банковского терминала, он примет деньги переводом по номеру телефона. Кроме того, рассчитываться онлайн удобно в том числе клиентам разных банков: без комиссии им можно переводить до 100 тысяч рублей.

При этом, несмотря на цифровизацию, общий объем наличных, наоборот, вырос, указал обозреватель. В частности, если в 2014 году на руках у населения было около 8 триллионов рублей наличными, то в 2024-м эта сумму достигла 18 триллионов. Причина тому – развитие теневой экономики.



Константин Цыганков экономический обозреватель телеканала Москва 24 Малый бизнес, особенно в регионах, предпочитает скрывать доходы. А в таком деле лучше не оставлять цифровые следы – вот покупателей и просят расплачиваться наличкой, при этом мотивируют их скидками. Стандартная развилка следующая: можете заплатить картой, но если заплатите наличными, то получите скидку в 10%. Большинство, как правило, соглашаются.

Между тем в российском Центробанке опровергают планы отказа от наличных, добавил обозреватель. По его словам, в настоящее время большое количество средств, напротив, вкладывается в модернизацию уже существующих банкнот.

Таким образом, вероятность того, что государство откажется от наличных, невелико. И тот факт, что оно стимулирует население пользоваться картами, лишь упрощает отслеживание денежных операций, резюмировал Цыганков.

Бессмысленная инициатива

Не только Россия, но и человечество в целом вряд ли перестанет использовать наличные средства в ближайшем будущем – даже если к этому будут располагать все технические возможности. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.

Он отметил, что отказ от бумажных денег создаст в РФ "рукотворный кризис", ведь есть страны, с которыми торговля ведется в том числе наличными (на данный момент в так называемую "рублевую зону" входят государства – члены ЕАЭС: Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан, плюс в рублях с Россией рассчитываются и дружественные ей Китай и Индия).

"В первую очередь это нанесет ущерб рублю как потенциально международной валюте. Как следствие – Россия усложнит себе денежные расчеты с другими странами", – добавил Бадалов.

Кроме того, подобная инициатива скажется и на самих гражданах. По словам эксперта, реальная ситуация такова, что лишь немногие из общего числа пенсионеров в России предпочитают безналичные платежи. Большинство из них или не пользуется ими вообще, или, получив зачисление на карту, сразу же снимает эти средства. Поэтому ограничивать людей в способах совершения платежей некорректно.



Лазарь Бадалов экономист Надо опираться на статистику количества наличных денег в обращении – это миллиарды рублей. Что будет с финансовой системой и с экономикой страны, если изъять их? Конечно, наносить такой урон денежной системе и экономике страны никто не станет.

Эксперт также призвал не переоценивать опыт других стран, в которых минимизировано использование бумажных денег, – в этом плане дальше всех продвинулась Швеция, хоть и не смогла до сих пор отказаться от них полностью. Это связано с множеством нюансов, решение которых правительство Королевства до сих пор ищет – прежде всего, как проводить платежи в случаях перебоев со связью и интернетом, рассказал Бадалов.

Плюс важно понимать, что сравнивать Россию и Швецию некорректно.

"Территория, количество населения и многое-многое другое – все эти параметры в карликовых государствах отличаются от тех, которые могут быть характерны для крупных держав", – пояснил он.

И хотя тенденция к сокращению использования бумажных купюр в России действительно актуальна, она не настолько значительна, чтобы речь шла о полном отказе. На первый взгляд, нынешняя доля обращения наличных в стране в 10% кажется небольшой, однако на деле – 14 миллионов человек – это существенно для экономики страны, заключил он.