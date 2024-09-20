В РФ электронные кошельки можно будет бесплатно пополнять через СБП с 1 ноября

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Жители России с 1 ноября смогут бесплатно пополнять электронные кошельки через систему быстрых платежей (СБП), сообщает Центробанк в своем телеграм-канале.

"С ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 тысяч рублей в месяц, распространится на операции с электронными кошельками", – отмечает регулятор.

В ЦБ добавили, что банки также не смогут брать комиссии с людей за переводы в пользу государства (C2G-платежи) через СБП. Это относится к оплате услуг детских садов, налогов, штрафов и прочего.

"При этом сами банки не платят никаких комиссий регулятору за проведение C2G-платежей", – добавили в Банке России.

Сейчас через СБП можно оплачивать начисления в бюджет, например штрафы за нарушение правил дорожного движения. В дальнейшем этот сервис планируется расширить, уточнили в ЦБ.

Между тем Центробанк продлил ограничения на снятие валюты до 9 марта 2025 года. Валюта, размещенная после 9 сентября 2022 года, будет выплачиваться по курсу банка на дату выдачи. При этом валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки будут тоже выплачиваться в рублях.